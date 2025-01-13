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Забезпечить світлом 600 000 домогосподарств: ДТЕК встановить шість енергозберігаючих установок
13 января 2025 | 14:23
Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова реалізує перший в Україні масштабний проєкт зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Зазначається, що ДТЕК підписала контракт із компанією Fluence на встановлення в Україні систем накопичення енергії (батарей) загальною потужністю 200 МВт.
Шість енергозберігаючих установок будуть розташовані в різних регіонах України, потужністю від 20 МВт до 50 МВт, що сумарно становитиме 200 МВт. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії – цього достатньо, щоб протягом двох годин забезпечувати електроенергією 600 000 домогосподарств (що еквівалентно приблизно половині домогосподарств у Києві).
Як наголошують в компанії, проєкт, із загальним обсягом інвестицій €140 мільйонів, є важливим кроком на шляху до посилення енергетичної незалежності України, стабілізації енергопосточання та переходу до відновлюваних джерел енергії.
Повідомляється, що Fluence та ДТЕК (через свою дочірню компанію ДТЕК ВДЕ) планують завершити проєкт до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку зимового сезону 2025-2026 року для зміцнення української електромережі в період можливих відключень.
Децентралізований характер проєкту дозволить енергосистемі уникати відключень та відновлювати стабільність енергосистеми набагато швидше на місцевому рівні, ніж раніше.
Крім того, системи зберігання спроєктовані таким чином, щоб надавати високотехнологічні послуги зі стабілізації енергосистеми завдяки їхній здатності формувати мережу.
"Україна стане однією з перших серед країн, які скористаються цією інноваційною функціональністю, зміцнюючи свою енергетичну інфраструктуру на майбутнє. Завдяки вдосконаленим режимам управління, система зберігання електроенергії на основі акумуляторів також має забезпечити швидке відновлення електропостачання після відключень", - підкреслили в ДТЕК.
Компанія Fluence є глобальним лідером на ринку енергетичних накопичувачів, що постачає інтелектуальні рішення для зберігання енергії, оперативні послуги та програмне забезпечення для оптимізації активів.
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