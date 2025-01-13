ТЕМА

Забезпечить світлом 600 000 домогосподарств: ДТЕК встановить шість енергозберігаючих установок

13 января 2025 | 14:23

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова реалізує перший в Україні масштабний проєкт зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Зазначається, що ДТЕК підписала контракт із компанією Fluence на встановлення в Україні систем накопичення енергії (батарей) загальною потужністю 200 МВт.


Шість енергозберігаючих установок будуть розташовані в різних регіонах України, потужністю від 20 МВт до 50 МВт, що сумарно становитиме 200 МВт. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії – цього достатньо, щоб протягом двох годин забезпечувати електроенергією 600 000 домогосподарств (що еквівалентно приблизно половині домогосподарств у Києві).

Як наголошують в компанії, проєкт, із загальним обсягом інвестицій €140 мільйонів, є важливим кроком на шляху до посилення енергетичної незалежності України, стабілізації енергопосточання та переходу до відновлюваних джерел енергії.

Повідомляється, що Fluence та ДТЕК (через свою дочірню компанію ДТЕК ВДЕ) планують завершити проєкт до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку зимового сезону 2025-2026 року для зміцнення української електромережі в період можливих відключень. 

Децентралізований характер проєкту дозволить енергосистемі уникати відключень та відновлювати стабільність енергосистеми набагато швидше на місцевому рівні, ніж раніше.

Крім того, системи зберігання спроєктовані таким чином, щоб надавати високотехнологічні послуги зі стабілізації енергосистеми завдяки їхній здатності формувати мережу.

"Україна стане однією з перших серед країн, які скористаються цією інноваційною функціональністю, зміцнюючи свою енергетичну інфраструктуру на майбутнє. Завдяки вдосконаленим режимам управління, система зберігання електроенергії на основі акумуляторів також має забезпечити швидке відновлення електропостачання після відключень", - підкреслили в ДТЕК.

Компанія Fluence є глобальним лідером на ринку енергетичних накопичувачів, що постачає інтелектуальні рішення для зберігання енергії, оперативні послуги та програмне забезпечення для оптимізації активів.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Учасники Першого Віденського балу танцюють у приміщенні театру ім. М. Заньковецької у Львові в суботу, 29 жовтня 2005 р. Сорок пар дебютантів балу розпочали танцювальну програму вальсом "На прекрасному блакитному Дунаї". Танцювали вальси, польки і галопи, полонези, танго, "Придворний бранль". До культурної програми Балу увійшли виступи провідних оперних співаків України, показові виступи Чемпіонів України з європейської програми бальних танців. Родзинкою програми став показ нової колекції вечірніх жіночих костюмів від Оксани Караванської. Фото УНІАН
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 