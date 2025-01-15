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Осужден организатор убийства мафиозо Иваньковп
15 января 2025 | 16:03
Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 годам колонии Илью Симонию - организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Следствие установило, что Симония организовал убийство ради передела сфер влияния. За Япончиком установили наблюдение и несколько месяцев готовили покушение, которое было совершено в июле 2009, криминальный авторитет умер от полученных ран. Трое исполнителей убийства уже приговорены к срокам от 14 до 16 лет, еще двое объявлены в международный розыск.
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