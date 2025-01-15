Осужден организатор убийства мафиозо Иваньковп

Фото Дэвид Чэнселлор. Браконьеры разделывают тушу слона в национальном парке Гонарежу в Зимбабве. Меньше, чем за два часа от слона остались рожки да ножки. В Зимбабве голодают около двух миллионов человек.

Следствие установило, что Симония организовал убийство ради передела сфер влияния. За Япончиком установили наблюдение и несколько месяцев готовили покушение, которое было совершено в июле 2009, криминальный авторитет умер от полученных ран. Трое исполнителей убийства уже приговорены к срокам от 14 до 16 лет, еще двое объявлены в международный розыск.