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К Китаю подступила дефляция
17 января 2025 | 13:58
Опубликованные сегодня в Пекине официальные данные об экономике Китая в 2024 году указали на нарастание угрозы дефляции – т. е. падения или крайне скромного роста цен при незначительном внутреннем спросе, что создает ситуацию вялости в хозяйстве страны.
Признак этого налицо – реальный валовой внутренний продукт (ВВП) КНР, по данным властей, вырос в прошлом году на 5 процентов – в полном соответствии с прогнозами и обещаниями руководства Компартии. Однако номинальный ВВП, который рассчитывается в текущих ценах, при этом увеличился всего на 4,2 процента.
Такая ситуация считается верным симптомом дефляционного давления на экономику (если же, наоборот, рост номинального ВВП выше роста реального, то это говорит об усиливающейся инфляции). Увеличение номинального ВВП в Китае отстает от роста реального валового продукта уже несколько кварталов подряд. Короче, угроза дефляции нависает над экономикой КНР.
Государственное статистическое управление страны сообщило сегодня также, что население Китая на конец 2024 года составило чуть меньше 1,40828 миллиарда человек – за год оно сократилось почти на 1,4 миллиона человек.
Лица старше 65 лет сейчас составляют 15,6 процента населения Китая, их доля растет. Но до ситуации в соседней Японии КНР пока далеко -там на граждан в таком возрасте приходится уже под 30 процентов населения.
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