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В Японии - ТВ-секс-скандал
20 января 2025 | 19:24
В невероятно громкий скандал с сексуальным подтекстом и участием практически всех гигантов бизнеса Японии влипла одна из крупнейших телевизионных компаний страны «Фудзи ТВ».
История началась еще в декабре, когда некий популярный еженедельник поведал о ловушке, устроенной в июне прошлого года для девушки, понравившейся известнейшему японскому шоумену, бывшей звезде поп-сцены Масахиро Накаи. Он блистает на всех японских телеэкранах и регулярно вел шоу на «Фудзи ТВ». Девушку пригласили на ужин якобы с участием сотрудников компании, однако в результате она оказалась в кабинете наедине со знаменитостью – работники «Фудзи ТВ» так и не появились. Привыкший к всеобщему восхищению шоумен предпринял, как пишут, некие действия сексуального характера против воли девушки. Она пригрозила полицией, и шалун пошел на внесудебное соглашение с выплатой потерпевшей 90 миллионов иен – это где-то под 600 тысяч долларов. И тут появилась новая публикация о том, что ловушку с ужином спланировал и организовал в угоду знаменитости один из кадровых сотрудников «Фудзи ТВ». Разразился еще более громкий скандал, компания уверяет, что провела расследование и ничего плохого не обнаружила. Но шум разрастался – появились публикации о том, что сексуальные развлечения такого же рода сотрудники «Фудзи ТВ» устраивали звездам своих шоу и раньше. Короче, сегодня «Тойота», «Ниссан», «Хонда", "Судзуки", "Макдональдс", пивной гигант «Саппоро», «Кока-Кола», ведущие страховые фирмы, сети ритейла, компании связи и многие другие киты бизнеса объявили, что отзывают свою рекламу из передач «Фудзи ТВ». Иначе, мол, пострадает их собственная репутация. Такой шаг предприняли уже более 30 корпораций – и их список растет. «Фудзи ТВ» растерянно дает пресс-конференции, обещает привлечь известных адвокатов к независимому расследованию. Но скандал нарастает – появились разговоры, что сомнительные сексуальные развлечения для звездных шоуменов могли устраивать и другие японские телекомпании.
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