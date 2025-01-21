Трамп заставляет японцев волноваться

21 января 2025 | 12:33

Правительство Японии с ноября прошлого года, как стало известно, в режиме секретности проводило закрытые совещания для обсуждения одного вопроса – что делать с Дональдом Трампом, вернее, с предстоящими решениями его администрации, которые, как с ужасом констатируют в Токио, плохо поддаются прогнозированию и способны принять самые невероятные формы. «Наша страна, как иногда кажется, может столкнуться с чем-то совсем страшным», - на правах анонимности заявил в связи с этим журналистам высокопоставленный чиновник японского МИД. Работой совещаний руководил «человек номер два» в правительстве, генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, в них участвовали руководители МИД, экономических и финансовых ведомств, министерства обороны. Главная забота правительства Японии – это подготовка реакции на ожидаемое решение Вашингтона о введении повышенных пошлин на импорт из Канады и Мексики, где находятся японские заводы, чья продукция во многим ориентирована на американский рынок. По их деятельности будет нанесен суровый удар, если Трамп выполнить свою угрозу и введет дополнительные 25-процентные тарифы на импорт из этих двух стран к югу и северу от США. В Токио очень опасаются также повышения в США пошлин на отдельные товары, включая сталь и полупроводники, которые занимают крайне важное место в японском экспорте. В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии пока не могут определить, какие конкретные виды продукции страны могут оказаться под болезненным ударом. Однако там убеждены, что администрация Трампа в любом случае будет жестко требовать от Токио, как и от Евросоюза, принять меры по сокращению гигантского торгового дефицита США. Правительство Японии также ожидает, что Вашингтон станет добиваться от своего дальневосточного союзника, как и от НАТО, крупного повышения военных расходов. В настоящее время Токио идет по пути их увеличения с тем, чтобы к 2026 году довести размеры ассигнований на вооруженные силы до 2 процентов валового внутреннего продукта. Однако Трамп уже сказал, что этого мало. Впрочем, в отличие от стран НАТО он пока напрямую не требовал от Японии увеличения ассигнований на вооруженные силы до 5 процентов ВВП. Но в Токио уверены – это может произойти в любой момент.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :