Япония рассматривала вопрос передачи ей Южных Курил

30 января 2025 | 08:20

На островах планировали устроить ядерные могильники.

Фантастическая идея передачи Токио южной части Курил с последующим созданием там крупного могильника для ядерных отходов как Японии, так и России, как оказалось, всерьез обсуждалась на семинаре с участием представителей японских правительственных ведомств. Он состоялся 23 января в центре Токио для проведения дискуссии о путях утилизации и захоронения радиоактивного мусора. В ходе сессии вопросов и ответов один из участников в зале, как сообщило общественное телевидение страны, спросил правительственных чиновников – а как вам идея создания ядерного могильника на «четырех северных островах»? С тем, чтобы предложить и Москве размещать там российские радиоактивные отходы? В ответ, как сообщается, высокопоставленный представитель Управления природных ресурсов и энергетики (водит в Министерство экономики, торговли и промышленности) назвал это «привлекательным предложением, если его, конечно удалось бы осуществить». Был воодушевлен и чиновник из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO). «Это позволило бы одним камнем подбить сразу несколько птиц», - заявил он. Дискуссия о ядерном могильнике на Курилах вряд ли всплыла бы на поверхность, если бы не возмущение властей самой северной японской префектуры Хоккайдо. Они, как сообщается, заявили протест деятелям NUMO и Управления природных ресурсов и энергетики Японии. Причина возмущения была своеобразной – Южные Курилы в Японии считают частью Хоккайдо, и ее администрация выразила неудовольствие тем, что вопрос о могильнике обсуждается у них за спиной, назвав все это возмутительным и неприемлемым. Короче, проштрафившиеся чиновники уже принесли извинения за свои, как было сказано, «легкомысленные» слова о захоронении ядерных отходов на юге Курил. Кстати, все переговоры между Москвой и Токио об этих территориях и заключении мирного договора сейчас прекращены, на острова больше не совершают поездки их бывшие японские жители, разговоры о совместной экономической деятельности ушли в полузабытое прошлое. Никаких сдвигов на этих направлениях не ожидается – какие уж тут ядерные могильники! ТГК Головнин из Токио



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :