|
У лидеров автопрома упали продажи
30 января 2025 | 08:20
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в 2024 году сохранила свой статус крупнейшего в мире продавца автомобилей, который она удерживает пятый год подряд. Она реализовала за это время 10,82 миллиона машин – на 3,7 процента меньше, чем год назад. Это было связано с потерями на рынке КНР, где местные производители ведут ожесточенную конкурентную борьбу, сбивая цены. Сказалась также временная остановка некоторых заводов «Тойоты», где были выявлена фальсификация показателей выпускаемых автомобилей – в основном на предприятиях фирмы Daihatsu, входящей в группу Toyota Motor наряду с производителем грузовиков и автобусов Hino Motor. В то же время у «Тойоты» выросли продажи в Северной Америке и в странах Евросоюза. Там особенно хорошо идут гибридные бензиново-электрические машины, в разработке и производстве которых особенно сильны японцы. Занявшая второе место в мире группа Volkswagen продала в прошлом году чуть больше 9 миллионов автомобилей – меньше на 2,3 процента, чем год назад. Германская корпорация в целом находится сейчас в непростом положении из-за падения спроса на электромобили и неудач в конкурентной борьбе на рынке Китая, от которого она зависит больше, чем «Тойота». На третьей строчке в глобальном рейтинге - южнокорейская группа Hyundai Motor. Она продала по всему миру 7,23 миллиона машин - на 1 процент меньше, чем в 2023 году.
также читайте
[23.01.2025]
[23.01.2025]
[21.01.2025]
[21.01.2025]
[20.01.2025]
|
по теме
ФБ выплатит Трампу 25 млн.дол
30. 01. 2025 | 08:50
В Вашингтоні - авіатроща
30. 01. 2025 | 08:25
Китайцы запустили второй вариант ИИ за неделю
29. 01. 2025 | 09:59
Саудити послали Трампа
28. 01. 2025 | 19:10
Члени ОПЕК+ проігнорували заклик Трампа знизити ціну на нафту, – Reuters
Закарпатське підприємство наймає працівників з Бангладеш
28. 01. 2025 | 16:56
Підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні. Про це повідомив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі "Укрінформу".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»