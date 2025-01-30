У лидеров автопрома упали продажи

30 января 2025 | 08:20

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в 2024 году сохранила свой статус крупнейшего в мире продавца автомобилей, который она удерживает пятый год подряд. Она реализовала за это время 10,82 миллиона машин – на 3,7 процента меньше, чем год назад. Это было связано с потерями на рынке КНР, где местные производители ведут ожесточенную конкурентную борьбу, сбивая цены. Сказалась также временная остановка некоторых заводов «Тойоты», где были выявлена фальсификация показателей выпускаемых автомобилей – в основном на предприятиях фирмы Daihatsu, входящей в группу Toyota Motor наряду с производителем грузовиков и автобусов Hino Motor. В то же время у «Тойоты» выросли продажи в Северной Америке и в странах Евросоюза. Там особенно хорошо идут гибридные бензиново-электрические машины, в разработке и производстве которых особенно сильны японцы. Занявшая второе место в мире группа Volkswagen продала в прошлом году чуть больше 9 миллионов автомобилей – меньше на 2,3 процента, чем год назад. Германская корпорация в целом находится сейчас в непростом положении из-за падения спроса на электромобили и неудач в конкурентной борьбе на рынке Китая, от которого она зависит больше, чем «Тойота». На третьей строчке в глобальном рейтинге - южнокорейская группа Hyundai Motor. Она продала по всему миру 7,23 миллиона машин - на 1 процент меньше, чем в 2023 году.



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