Для грантопилов в США начались непростые времена

03 февраля 2025 | 13:32

Со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию USAID в Вашингтоне сняли вывески, сообщает Fox News.

По информации канала, сотрудники департамента эффективности, который возглавляет Маск, получили доступ к компьютерам ведомства.

Маск заявил, что Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID, более того, по его словам, процесс уже начат.

Предприниматель ранее называл USAID преступной организацией, которой "пора умереть" – по его мнению, агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

Работники штаб-квартиры USAID получили письма о том, что их офис в понедельник будет закрыт, приходить на работу не следует, сообщает CNN