Імпорт електроенергії впав

03 февраля 2025 | 14:00

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56% у порівнянні з груднем 2024 року – до майже 189 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Польщі (30%). Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Розподіл імпорту електричної енергії

Скорочення імпорту зумовлено, зокрема, поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатності ресурсу від внутрішніх виробників. Польща зайняла 30% у частці імпорту, Угорщина – 25,5%, Словаччина – майже 25%. Загалом, імпорт скоротився за усіма напрямами.

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії

У порівнянні з січнем минулого року імпорт електроенергії виріс на понад 50%.

Показники імпорту електроенергії у грудні

У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза порівняно з листопадом 2024 року, досягнувши понад 430 тис. МВт-год.

Угорщина продовжує займати найбільшу частку в структурі імпорту – 35%. На другому місці знаходиться Словаччина з 25%. Найбільший приріст імпорту спостерігався з Угорщини, який зріс у 4 рази, досягнувши 152 тис. МВт-год.

Нагадаємо, у 2024 році українські компанії витратили 669,4 мільйона доларів на імпорт електроенергії. Вартість імпортованої електричної енергії в 2024 році коштувала Україні на два мільйони доларів більше, ніж за попередні п'ять років разом.