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За утримання корів, кіз та овець доплачуватимуть
03 февраля 2025 | 14:05
З 3 лютого аграрії зможуть подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
7 тисяч за корову
Як повідомив міністр, спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:
Коваль наголосив, що у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.
"Це реальна підтримка для тих, хто працює в тваринництві. Не втрачайте можливість!", - підкреслив Коваль.
Зауважимо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.
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