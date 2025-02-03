ТЕМА

За утримання корів, кіз та овець доплачуватимуть

03 февраля 2025 | 14:05

З 3 лютого аграрії зможуть подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.


7 тисяч за корову

Як повідомив міністр, спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:

  • 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;
  • 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.

Коваль наголосив, що у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

"Це реальна підтримка для тих, хто працює в тваринництві. Не втрачайте можливість!", - підкреслив Коваль. 

Зауважимо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець. 



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