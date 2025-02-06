Росгаз знову потече Україною

06 февраля 2025 | 15:14

За словами голови компанії Войтеха Ференца, транспортування російського газу через Україну обійдеться SPP дорожче, оскільки підвищена плата за транзит складе додатково 90 мільйонів євро.

Словацька компанія SPP створила дочірнє підприємство в Україні та отримала ліцензію на транспортування газу, що дозволяє їй транспортувати газ з Росії.

Про це пише словацьке видання DennikN.

Водночас, компанія вважає наступний рік ризикованим і готується до заправки газових резервуарів влітку та восени для забезпечення наступного опалювального сезону.

Зазначається, що з 1 лютого Словаччина почала отримувати російський газ в обхід України через газопровід "Турецький потік", який з’єднує Росію та Туреччину.