НАБУ отчиталось об обысках в окружении Кличко

07 февраля 2025 | 14:15

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в которую входил ряд должностных лиц Киевского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram. В рамках расследования был задержаны 7 участников преступной организации, при этом суммарно 10 человек получили подозрения. По данным «Слово и дело», в списке подозреваемых значатся заместитель председателя КГГА Петр Оленич, бизнесмен Денис Комарницкий, а также глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев. Чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений о предоставлении прав на землю. Преступная схема предполагала регистрацию фиктивных сооружений на перспективных участках, а затем получение земли без торгов. Депутаты КГР и чиновники КГГА, часть из которых действовала в группировке или под ее влиянием, получали неправомерную выгоду в виде денежных средств и объектов недвижимости. «В то же время, принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: «нужные» лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью», – указали в НАБУ. Также известно, что лидер группировки влиял на кадровые назначения, бюджет и чиновников. По информации пресс-службы НАБУ, центр принятия решений «переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы «решались» с участием городских чиновников и других влиятельных лиц». Несмотря на использование средств спецсвязи и контрнаблюдения, детективам удалось разоблачить схему. В 2023-2024 годах из собственности общины Киева незаконно вывели землю на 11,6 млн гривен, а благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками общей стоимостью 83,7 млн ​​грн. Также была зафиксирована попытка давления на бизнес и предложение взятки в размере 100 тысяч долларов депутату КГР за использование влияния в интересах группировки.



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