Для відновлення пошкодженої інфраструктури Україні необхідно близько $230 млрд - Bloomberg

13 февраля 2025 | 16:27

Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни. Bloomberg Economics підрахував вартість підтримки України.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп вже починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні.

Зазначається, що за умови отримання Україною цього фінансування та досягнення стабільного миру, українська економіка, зокрема енергетична, промислова та будівельна галузі, зможуть демонструвати стрімке зростання. Згодом це полегшить тягар для країн ЄС, Київ також зумів зацікавити Трампа своїми запасами копалин, таких як уран, літій і графіт.

Трамп вважає, що європейці мають більше інтересів в Україні, ніж США. "Дивіться, між нами є океан. Вони цього не мають. Для них це важливіше, ніж для нас", – заявив американський президент 3 лютого, пише Bloomberg.