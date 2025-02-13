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НБУ може скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці
13 февраля 2025 | 16:29
Національний банк України готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на перекази з картки на картку у вихідні дні протягом одного-двох місяців. Однак для цього банки мають продемонструвати ефективність у виявленні ризикових клієнтів. Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, встановлені обмеження були тимчасовими, і самі по собі вони не можуть усунути проблему використання банківських карток для схем із "дропами" – підставними особами для переказу коштів.
Ефективну боротьбу з цим явищем має забезпечити комплекс заходів, зокрема ухвалення закону про реєстр "дропів", на який розраховує НБУ.
Регулятор очікує, що банки вдосконалять свої системи внутрішнього контролю та застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід, керуючись принципом "знай свого клієнта".
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