ТЕМА

США не отказываются от идеи войск в Украину

14 февраля 2025 | 08:38

Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут "добросовестными".


Вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине

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