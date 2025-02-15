Українці збили власний літак через дії США

Український F-16 збили дружнім вогнем із ЗРК Patriot через відсутність Link 16 — тактичної мережі, що дозволяє розпізнавати свої літаки. США приховали цю технологію, а на Patriot її взагалі вимкнули, не очікуючи швидкої появи F-16 в Україні

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