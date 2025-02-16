Китай катастрофически теряет инвесторов

16 февраля 2025 | 10:12

Прирост прямых иностранных инвестиций в Китае в 2024 году оказался на 99 процентов меньше пикового показателя, достигнутого в 2021 году. На 99 процентов!

Как сообщило Государственное управление валютного контроля КНР, прямые зарубежные капиталовложения в стране в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда долларов. Сумма, конечно, скромная по китайским масштабам - это самый низкий уровень за последние 33 года. И она оказалась на 90 процентов меньше показателя прошлого года. Иными словами, увеличение лишь слегка превысило сумму оттока зарубежного капитала или сокращения его присутствия в КНР в прошлом году. Теперь сравните: на максимуме в 2021 году прирост прямых иностранных инвестиций в Китае составил 344 миллиарда долларов. Однако он заметно упал в 2022 году, когда КНР была охвачена жесткими коронавирусными ограничениями, а Шанхай, экономическая столица страны, был фактически блокирован, что вызвало потрясения в цепочках поставок по всему миру. Кстати, в прошлом году во втором и третьем кварталах была зафиксирована абсолютная утечка иностранного капитала из Китая, превышение ухода над приходом, однако в октябре – декабре ситуация слегка выровнялась. В целом, как констатируют в Токио, иностранный бизнес, сыгравший колоссальную роль в экономическом чуде в КНР, в последнее время заметно теряет былой пыл. Китай входит в период умеренных, а то и застойных темпов роста, усиливается вялость внутреннего спроса, там сильно выросли издержки производства – в частности, из-за существенного повышения зарплат, нарастающей нехватки трудовых ресурсов. В этих условиях иностранному капиталу трудно рассчитывать на былые сверхприбыли. Впрочем, у всех свои причины – гиганты мировой металлургии японская Nippon Steel и южнокорейская POSCO Holdings либо уже выходят из бизнеса в Китае, либо изучают вопрос о его продаже – в КНР падает спрос на стальные изделия в первую очередь из-за затяжного кризиса в сфере строительства. Иностранные автомобилестроительные корпорации, например, японские «Ниссан» и «Хонда», сокращают мощности к Китае под натиском местных производителей более дешевых электрокаров. Титаны американской ИТ-индустрии урезают или выводят за рубеж свои исследовательские центры в КНР из-за усиления ограничений и контроля за движением информации. Уход иностранного капитала, как предупреждают в Токио, может усилиться в нынешнем году под влиянием повышенных карательных пошлин, которыми президент Дональд Трамп намерен обложить в США все товары из Китая.



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