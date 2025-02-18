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Это вам не пейджеры! 8 операторов дронов МО РФ лишились зрения

18 февраля 2025 | 18:00


По информации канала @dosye_shpiona начиненные взрывчаткой C4 очки для FPV дронов лишили зрения 8 российских операторов. Организатор « гуманитарной помощи» в рамках которые были переданы очки покинул территорию РФ.

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