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Шок, сенсация: Арестович разводится!
21 февраля 2025 | 11:00
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович разводится с женой. Инициатором иска о расторжении брака стала его избранница, Анастасия Арестович. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.
Заявление Анастасии принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева 11 февраля. Причины разрыва пары, и когда состоится судебное заседание по разводу пока неизвестно.
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