ТЕМА

Шок, сенсация: Арестович разводится!

21 февраля 2025 | 11:00

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович разводится с женой. Инициатором иска о расторжении брака стала его избранница, Анастасия Арестович. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.


Заявление Анастасии принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева 11 февраля. Причины разрыва пары, и когда состоится судебное заседание по разводу пока неизвестно.

По данным открытых источников, Анастасия и Алексей Арестович состоят в браке с 2015 года. Ранее в интервью избранница коуча рассказывала, что познакомилась с Алексеем, придя на обучение в его авторскую школу по приглашению подруги. Пара воспитывает несовершеннолетнего сына Александра. У Алексея также есть двое детей от предыдущих браков.

Жена Арестовича Анастасия сейчас работает куратором в проекте SpaceLove.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

10 октября 2009 года. Во Львове состоялся Марш славы УПА, устроенный несколькими общественными организациями и Львовским горсоветом в честь 67-годовщины со дня создания УПА. В сопровождении военного оркестра молодые люди в форме и несколько ветеранов прошли от Таможенной площади до проспекта Свободы. В городском парке участники марша приняли участие в театрализованном действии «Повстанцы из прошлого», воспроизводящем бой отряда УПА против подразделения вермахта. Некоторые комментаторы удивлены: почему так скромно бой с вермахтом? Можно было воспроизвести этнические чистки поляков вроде совместного уничтожения воинами УПА и СС села Гута Пеняцка в феврале 1944 г. (сожжено 172 дома, убиты 1000 жителей). А как насчет реконструкции диверсионного акта? В том же 1944 г. бандеровцы любили грабить советские воинские колонны с имуществом, пускать под откос санитарные поезда, идущие с фронта. Или театрализованный бой с охраной генерала Ватутина, в результате которого боевой генерал получил смертельное ранение. Да и тему с массовыми убийствами евреев "Укранским легионом" тоже можно было подать красочно и достоверно чего теперь стесняться-то?
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 