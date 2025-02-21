Шок, сенсация: Арестович разводится!

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10 октября 2009 года. Во Львове состоялся Марш славы УПА, устроенный несколькими общественными организациями и Львовским горсоветом в честь 67-годовщины со дня создания УПА. В сопровождении военного оркестра молодые люди в форме и несколько ветеранов прошли от Таможенной площади до проспекта Свободы. В городском парке участники марша приняли участие в театрализованном действии «Повстанцы из прошлого», воспроизводящем бой отряда УПА против подразделения вермахта. Некоторые комментаторы удивлены: почему так скромно бой с вермахтом? Можно было воспроизвести этнические чистки поляков вроде совместного уничтожения воинами УПА и СС села Гута Пеняцка в феврале 1944 г. (сожжено 172 дома, убиты 1000 жителей). А как насчет реконструкции диверсионного акта? В том же 1944 г. бандеровцы любили грабить советские воинские колонны с имуществом, пускать под откос санитарные поезда, идущие с фронта. Или театрализованный бой с охраной генерала Ватутина, в результате которого боевой генерал получил смертельное ранение. Да и тему с массовыми убийствами евреев "Укранским легионом" тоже можно было подать красочно и достоверно чего теперь стесняться-то?