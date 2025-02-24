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В Одессе подорвали "Лексус" военного прокурора
24 февраля 2025 | 08:46
В Одессе на парковке прокуратуры в районе проспекта Шевченко произошел взрыв.
Как сообщает Думская, повреждения получили три машины. Целью злоумышленников был «Лексус» действующего сотрудника прокуратуры, который ранее был руководителем группы специализированной военной прокуратуры.
Источники издания сообщают, что за подрывом стоят российские спецслужбы. Исполнителя завербовали по интернету, его пока не задержали.
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