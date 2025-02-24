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ДБР повідомило про підозру судді з Дніпра, який привласнив орендовану ним квартиру
24 февраля 2025 | 08:49
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста.
За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він звернувся з цивільним позовом до іншого районного суду Дніпра з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю.
Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала. Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить майже 1 млн грн.
Крім того, під час обшуків у судді серед іншого вилучено мобільний телефон із даними, що підтверджують факт незаконного заволодіння нерухомістю.
Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також підготовлено клопотання до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на утримання судді під вартою та його відсторонення від здійснення правосуддя.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
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