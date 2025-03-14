Секретарь КМДА ушел с должности от греха подальше

«Чтобы избежать любых спекуляций, я обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время досудебного расследования в резонансном деле (в котором я прохожу в статусе свидетеля)», — написал Бондаренко в соцсетях.



Теперь подготовкой, формированием повестки дня, а также проведением следующих пленарных заседаний Киевского городского совета, заседаний Президиума и Согласительного совета глав депутатских фракций займется Виталий Кличко.



Напомним, ранее в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) под руководством его руководителей.



Как ранее сообщалось, 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.



ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.



По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.