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Секретарь КМДА ушел с должности от греха подальше

14 марта 2025 | 17:49

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подал заявление о временном отстранении от своих обязанностей. Он отметил, что проходит в статусе свидетеля в уголовном деле о коррупции, связанной с землей в столице.


«Чтобы избежать любых спекуляций, я обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время досудебного расследования в резонансном деле (в котором я прохожу в статусе свидетеля)», — написал Бондаренко в соцсетях.

Теперь подготовкой, формированием повестки дня, а также проведением следующих пленарных заседаний Киевского городского совета, заседаний Президиума и Согласительного совета глав депутатских фракций займется Виталий Кличко.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) под руководством его руководителей.

Как ранее сообщалось, 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.


Судебно-юридическая газета


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