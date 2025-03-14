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Трамп поговорив з Путіним: просить зберегти життя ЗСУ в Курській області
14 марта 2025 | 18:00
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.
За його словами, саме зараз є "хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може закінчитися".
"Вчора у нас були дуже хороші і продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться", – зауважив президент США.
Трамп також заявив, що в цей момент тисячі українських військових начебто "повністю в оточенні" і перебувають у вразливому положенні, а тому він просив Путіна "пожаліти їх", ймовірно, маючи на увазі поточну ситуацію на Курщині.
"Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!" – написав очільник Білого дому.
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