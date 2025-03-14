Трамп поговорив з Путіним: просить зберегти життя ЗСУ в Курській області

Трамп також заявив, що в цей момент тисячі українських військових начебто "повністю в оточенні" і перебувають у вразливому положенні, а тому він просив Путіна "пожаліти їх", ймовірно, маючи на увазі поточну ситуацію на Курщині.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.