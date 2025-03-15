Через год робот Маска улетит на Марс

15 марта 2025 | 08:49

Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.

По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми.



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