Газовая война США-Китай в разгаре

18 марта 2025 | 12:36

США прекратил поставки газа в КНР еще месяц назад.

В ходе разгорающейся торговой войны между администрацией Дональда Трампа и Пекином в Китай прекратились поставки американского сжиженного природного газа (СПГ). Он не поступает в КНР уже сорок дней, сообщило информационное агентство Bloomberg.

Поставщики американского СПГ стали перенаправлять танкеры другим покупателям после того, как Пекин ввел добавочную 15-процентную пошлину на сжиженный газ из США. Эта мера вступила в силу 10 февраля в качестве ответа на решение Трампа повысить на 20 процентов тарифы на все товары из КНР.

Китай, надо напомнить, - крупнейший в мире покупатель СПГ, а США – его самый крупный на планете продавец. Поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в КНР уже прерывались во время первого пребывания Трампа в Белом доме. С 2020 года Китай возобновил его закупки, но в целом относился к американским поставкам с осторожностью. На них приходилось примерно 5 процентов импорта СПГ в КНР.

Китай сейчас закрыл брешь в своих закупках сжиженного природного газа за счет поставок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. КНР также подписала 15-летний контракт на импорт СПГ из Австралии с 2027 года. Параллельно Пекин наращивает внутреннее производство природного газа. В январе и феврале этого года его добыча увеличилась на 3,7 процента по сравнению с показателями год назад. Китай, помимо этого, получает трубопроводный газ из России, Мьянмы, Туркменистана.