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Війна добігає кінця?
19 марта 2025 | 19:53
Це дуже нагадує якщо не мир, то всеохоплююче припинення бойових дій. Й з'являється надія на повернення тисяч полонених.
❗️Зеленський і Трамп узгодили деталі режиму тиші на фронті, у небі та на морі, – Суспільне з посиланням на джерело в ОП Окрім цього, Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Вони також обговорили питання звільнення полонених. P.S. ⚡️ Зеленський заявив про позитивну і змістовну розмову з Трампом Також Україна погоджується з пропозицією Штатів та Трампа щодо безумовного припинення вогню. Ключове: 🧡Україна підтвердила готовність реалізувати перший етап – припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. 🧡Київ прийняв американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню на лінії фронту. 🧡Окремо підняли питання звільнення військовополонених, повернення депортованих дітей та посилення ППО. Команди України та США найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для узгодження технічних деталей. Глава держави додав, що українці прагнуть миру і готові працювати для його досягнення.
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