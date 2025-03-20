ТЕМА

ЗАЭС передадут в управление США?

20 марта 2025 | 08:11


Глава американского минэнерго в интервью Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США.

При этом отправлять американских военных для этого, убежден министр, не потребуется.



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