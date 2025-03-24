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Трамп розлютився через власний портрет

24 марта 2025 | 09:36

Бо портрет Обами гарніший.


Трампу не сподобався його портрет у Капітолії штату Колорадо. "Нікому не подобається погана картина або портрет, але той, що висить в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, можливо, ніколи не бачив раніше. Художниця намалювала президента Обаму і він виглядає чудово, але той, що зображує мене, справді найгірший. Вона, мабуть, втратила свій талант з віком," — написав Трамп.

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