Трамп розлютився через власний портрет

12сентября в Киеве Виктор Пинчук объявил о решении активизировать свою деятельность по созданию новой украинской элиты. В частности, он заявил об организации программы помощи студентам.

Трампу не сподобався його портрет у Капітолії штату Колорадо. "Нікому не подобається погана картина або портрет, але той, що висить в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, можливо, ніколи не бачив раніше. Художниця намалювала президента Обаму і він виглядає чудово, але той, що зображує мене, справді найгірший. Вона, мабуть, втратила свій талант з віком," — написав Трамп.