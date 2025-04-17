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Провал США в Емене
17 апреля 2025 | 13:53
Ещё одной локацией, где новая администрация США села в лужу является Йемен. Вернее его малая часть( 40%) контролируемая хуситами.
Регулярной армии у них нет. Гражданская инфраструктура не развита. Основные военные базы укрыты в горах под скальными породами. США потратили сотни единиц высокоточных ракет и бомб, но результата нет.
ТГК Агиля Рустамзаде
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