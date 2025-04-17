Провал США в Емене

17 апреля 2025 | 13:53

Ещё одной локацией, где новая администрация США села в лужу является Йемен. Вернее его малая часть( 40%) контролируемая хуситами.

Регулярной армии у них нет. Гражданская инфраструктура не развита. Основные военные базы укрыты в горах под скальными породами. США потратили сотни единиц высокоточных ракет и бомб, но результата нет.

Если все же США захотят решать проблему то есть три возможности.

1. Хуситы будут предметом торга между США и Ираном.

2. Организовать наземную операции против хуситов соседними странами.

3. США проведут воздушно-наземную операцию .