ТЕМА

Провал США в Емене

17 апреля 2025 | 13:53

Ещё одной локацией, где новая администрация США села в лужу является Йемен. Вернее его малая часть( 40%) контролируемая хуситами.


 Регулярной армии у них нет. Гражданская инфраструктура не развита. Основные военные базы укрыты в горах под скальными породами. США потратили сотни единиц высокоточных ракет и бомб, но результата нет.
Если все же США захотят решать проблему  то есть три возможности.
1. Хуситы будут предметом торга между США и Ираном.
2. Организовать  наземную операции против хуситов соседними странами.
3. США проведут воздушно-наземную операцию .

ТГК Агиля Рустамзаде



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