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На зірку 1+1 напали з ножем: він у лікарні
17 апреля 2025 | 15:50
Невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова – журналіст перебуває у лікарні.
Як заявив голова правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Микола Чернотицький в Facebook: "Вчора (16 квітня – ред.) пізно ввечері невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні".
Станом на зараз загрози життю Макарова немає.
"Поліція проводить слідчі дії. Від імені Суспільного мовника закликаю міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль", – підсумував Чернотицький.
У поліції повідомили, що подія сталася у Солом’янському районі поблизу одного з житлових комплексів.
"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували", – зазначили в поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисника розшукують.
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