Японцев атакуют медведи

18 апреля 2025 | 14:37

Парламент Японии сегодня утвердил закон, разрешающий местным властям прямо в черте населенных пунктов стрелять по медведям, которые в последнее время ведут себя все более дерзко и спокойно заходят даже в крупные города в поисках еды.

До сих пор открывать огонь по животным можно было лишь в тех случаях, когда они представляют непосредственную угрозу для людей. Медведи отличаются отличным слухом, они не любят шума и ранее всегда старались держаться подальше от мест, где гудят автомобили, звучат громкие объявления, играет музыка, шумит техника на стройках, перекликаются дети или футболисты. Звери не заходили даже в т. н. промежуточную зону за населенными пунктами – т. е. примыкающие к горным лесам районы сельскохозяйственных угодий, искусственных прудов и т. д. Однако сейчас ситуация изменилась: в Японии стареет и сокращается население, особенно в провинции. Детей рождается все меньше, а городки и поселки с их тихими пожилыми обитателями производят резко меньше шума. Сильно сократилось количество охотников. Жителей сельскохозяйственных районов в Японии уже в 2020 году было на 20 процентов меньше, чем в 1980-м. Одновременно площадь зоны обитания медведей в стране удвоилась с 1978 по 2018 год. Они все больше становятся не чисто лесными, а наполовину городскими обитателями. Медведей теперь регулярно видят, например, на окраинах Саппоро – административного центра и крупнейшего города самого северного японского острова Хоккайдо. Или у города Сэндай, который расположен не так далеко от Токио. Кстати, на Хоккайдо обитают бурые двухметровые медведи – прямые родственники камчатских гигантов. А на основной территории Японии, в 34 из 47 ее префектур, расселились черные азиатские медведи, рост которых на задних лапах обычно не превышает 1,4 метра. С апреля 2022 по март 2024 года они совершили рекордные 219 нападений на людей. Шесть человек погибли. Т. н. промежуточную зону у многих населенных пунктов медведи теперь считают, как уверяют специалисты, своим законным местом обитания, а людей там они все больше рассматривают не как хозяев этих районов, а как нежелательных чужаков. Эксперты предупреждают: к 2050 году значительная часть пустеющих населенных пунктов в провинциальной Японии может перейти по реальный контроль все более уверенных в себе косолапых владык леса. ТГК Головнин из Токио



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