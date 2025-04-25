Под Москвой подорвали замнач управления Генштаба МО РФ

25 апреля 2025 | 13:20

В подмосковной Балашихе сегодня в 10:40 у дома на бульваре Нестерова взорвался автомобиль "Фольксваген" - в момент, когда из дома вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Его убило на месте взрывной волной и поражающими элементами.

По одной из версий, в авто сработало самодельное взрывное устройство. Взорванный "Фольксваген" перепродали минимум три раза с конца января этого года, пишет Mash. 35-летняя Маргарита В. переписала машину на приезжего из Азербайджана 1995 года рождения. Тот почти сразу перепродал авто 26-летнему Андрею П., который утверждает, что через неделю перепродал иномарку 40-летнему Игнату К., уроженцу украинского города Сумы.



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