Спасти от тюрьмы Авдышева: Суркис проигрывает УБОПу

1995 год. Мы задержали около 40 человек на Республиканском стадионе. Перед этим к нам попала инфа, а потом и заява от человека, с которого кавказцы вымогали 200 тысяч долларов. Мы начали документировать. Бизнесмена удерживали неделю в подвале. Пока он там сидел, похитители вскрыли дверь его квартиры и вынесли все, что можно. Угрожали закопать, если не отдаст 200 тысяч. Он не мог понять: в чем дело, за что? А его подталкивали к тому, чтобы взять под свою крышу. Бизнесмен отвечает, что у него уже есть крыша - Виктор Авдышев – обращайтесь к нему. Вымогатели согласились.

Доставили терпилу на привязи к Авдышу. Витя разыграл с бандитами сценку и в итоге постановил: “То, что тебя держали без моего ведома – это плохо, ну а за то, что закрыли в подвале – я сокращаю сумму отступных - отдашь только сто тысяч”.

Его отпустили собирать деньги, а он – прямиком в УБОП. Мы подготовили куклу, терпила отдал ее кавказцам, те сразу занесли деньги Авдышу. Тут мы всех и задержали. Витя сразу ушел в отказ: “Я этих бандитов не знаю”.

Один задержанный вымогатель был из города Новоукраинка – Володя Боровик. Он был из группы Белого связным с группой Узбека, который и похитил бизнесмена. В стандартном бандитском разводе Белый исполнял роль защитника терпилы от злого похитителя Узбека. Для солидности, чтобы назначить выкуп пожирнее, втянули Авдышева, хотя он их сам подталкивал: “Лохи, ничего не можете заработать, барыгу развести по-крупному...”.

Когда обе группы были задержаны, мы развели их в разные стороны коридора, снимали показания, осматривали машины, рылись в записных книжках, короче - потихоньку все закрутилось.

Пошли обыски, на них обнаружили много фото, видео, расписок. Основным доказательство были фото, поскольку они подтверждали связь Авдыша с обеими группами, хотя Витя заявлял, что группу Узбека он не знает.

А потом вдруг Боровик сбежал из здания УБОПа. А ведь он давал хорошие показания и очень нужен был нам в суде.

И вот подходит срок идти в суд за санкцией по Авдышеву, но всем очевидно, что без Боровика дело развалится, поскольку мы не успели закрепить его показания: не провели очные ставки. Дело вел следак Семенов.

Мы тем временем начали крепить дело дополнительными материалами. На рынке у “Республиканского стадиона” пробуем работать с торговцами, на которых наезжали авдышевцы. Ведь тогда рынок держали три бизнесмена: Юфа, Пресман и Габович. Авдышев был у них в роли силовой поддержки. Едва стало известно, что УБОП собирает заявы на рынке, как Габович всем сказал, что с ментами они вопрос порешают, после чего люди отказались писать заявления о вымогательстве.

Но мы продолжали работать, не оставляя надежду. Каждый день были на рынке. И однажды я вдруг заметил в толпе беглого Боровика: в очках и кепке, которую он никогда не носил. Вся его группа на тот момент была в лапах УБОПа. А на рынке был день ежемесячного сбора налички с торговцев. Боровик пришел единственный раз с целью собрать деньги и чухнуть из Киева.

Он стоял в окружении 20 пацанов. Я - в машине с водителем. Оружия у нас не было. Выждал, когда его братва отошла, подъезжаю, открыл дверь, подошел к нему и небрежно так говорю: “Володя – садись”. Он подумал, что нас целая толпа, а когда я его уже садил, он увидел, что больше наших никого нет. Он вдруг уперся двумя руками в машину, затем бьет меня ногой в живот, второй удар - в лицо. Мы начинаем драться, я беру его в ключ: перекрываю дыхалку, чтобы он не позвал своих на помощь. Водитель тем временем вызывает подмогу по радиостанции. Вокруг собрались зеваки: торговцы, рэкетиры... Я говорю бандитам: “Пацаны – не вмешиваться, нас не трогать, я из УБОПа!” Когда приехали наши парни, у меня уже заканчивались силы держать Боровика в ключе.

Авдышева после этого задержали. Заявители дрожали: боялись, что мы продержим его два месяца без санкции (тогда были у нас такие полномочия), а потом он выйдет и начнет мстить. Но мы получили санкцию на арест - все закрепили на высшем уровне. Санкцию дал заместитель прокурора города Виктор Шевченко.

После этого страх, что его отпустят, у людей прошел. Но спокойствие было ложным. Из общения чувствовалось, что Авдышев спокоен и уверен в себе. Уже подходил к концу суд по нему, и Вите светил реальный срок, но тут у него умерла мать...

Суркис был близок с Авдышевым через стадион и футбольный клуб “Динамо”. Все ходоки от Авдышева вышли, якобы, на Суркиса. Через свои источники мы узнаем: Суркис пообещал Авдышу, что вопрос порешает, того отпустят на свободу. У нас был контакт с судьей, которая вела дело. А председателем горсуда был Зубец. Судья предупредила: “Завтра по команде Зубца Витю отпустят с учетом отсиженного”.

Надо было спасать ситуацию немедленно! Я пришел к Михаилу Корниенко (тогда он был начальником УВД Киева), доложил ситуацию. Корниенко потребовал назвать мой источник – судью. Когда я сидел в генеральской приемной, ожидая команды войти, я узнал, что утром к генералу приходил на прием Суркис. Я набрался наглости и спросил у Корниенко о Суркисе. Тот взял паузу одну минуту.

А потом он позвонил свеженазначенному генпрокуророру Михаилу Потебенько. Помните, говорит, как УБОП взял Авдыша, когда вы были прокурором города? Так вот: старый дед Зубец, председатель горсуда, дал команду отпустить Витю. Потебенько тут же по громкой связи набирает Зубца, чтобы мог слышать Корниенко: “Что, дед - собрался на пенсию, так уйди красиво! Я тебе как генпрокурор говорю: поступи по закону, не позволь наплевать на то, что сделала вся правоохранительная система Киева”.

Авдышев сразу узнал об этом разговоре. Думаю, что Зубец тут же отчитался. После этого мы нашего клиента больше не видели. Пришли на квартиру с обыском – она пустая. На второй квартире жил борец и вымогатель, близкий к Авдышеву - Тимур Теймаразов. Нашли у него поддельный документ.

Потом Авдышев всплыл в Баку...