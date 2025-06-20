Корейцы очень любили похищать друг-друга 20 июня 2025 | 14:54 распечатать [0] комментарии [0] Высший суд Сеула приказал правительству выплатить 1,83 миллиарда вон (более 1,3 миллиона долларов) 83-летнему гражданину страны в качестве компенсации за то, что в 1955 году он был вместе с отцом похищен военной разведкой Южной Кореи и принудительно вывезен из КНДР. ТГК Головнин из Токио

Такие факты раньше, мягко говоря, огласке не предавались, считались неудобными, однако сейчас это уже второй случай подобного вердикта. При этом каждый раз суды отклоняли апелляции правительства, которое пытается оспаривать решения о выплатах похищенным. Короче, получивший сейчас приличную компенсацию 83-летний Ким Сон Гиль в возрасте 13 лет был в августе 1955 года вместе с отцом захвачен на востоке КНДР сеульской разведкой и вывезен на Юг. Напомним, что начавшаяся в 1950 году кровавая Корейская война в 1953 году была приостановлена соглашением о прекращении огня, однако стороны были крайне ожесточены друг против друга. Сеул вообще не хотел идти на перемирие, наделся добить коммунистов на Севере, но вынужден был согласиться с давлением американцев. Отец мальчика принудительно прошел разведывательную подготовку и был заброшен в КНДР, где затем не то погиб, не то просто умер. Ким Сон Гиль, судя по всему, удерживался на Юге в качестве заложника – ну, чтобы папа на Севере не делал глупости. О смерти отца парнишке не сказали. В 1959 его отпустили с объекта военной разведки под подписку о неразглашении, и с тех пор он жил на капиталистическом Юге, получил местное гражданство, однако считал свою судьбу исковерканной. Во время Корейской войны обе стороны активно захватывали людей, такая практика продолжилась и после прекращения огня. По данным Сеула, спецслужбы КНДР в основном во второй половине 1970-х годов выкрали почти 3,8 тысячи граждан Южной Кореи. Зачем? Для того, чтобы, например, воспользоваться их биографиями и знаниями для подготовки своих агентов. Некоторых, как утверждается, похищали только из-за того, что они становились невольными свидетелями действий разведчиков и диверсантов из КНДР. В Сеуле уверяют, что на начало 2000-х в Северной Корее все еще находилось почти 500 таких людей. Спецслужбы КНДР в 1970 – 80-х годах захватывали и японцев – в 2002 году Пхеньян официально признал похищение 13 человек. В основном их использовали как инструкторов для подготовки агентуры, для разъяснения тонкостей японского быта. Пятерых на волне временного потепления с Токио вернули на родину, а остальных объявили умершими и передали их останки. Однако японская генетическая экспертиза не подтвердила их подлинность. Сейчас Пхеньян заявляет, что вопрос закрыт, хотя Токио официально считает, что в КНДР остаются 17 японских похищенных. Самая известная из них – захваченная в 1977 году на побережье Японского моря в 13-летнем возрасте Мэгуми Ёкота, которая, как говорят, сделала в Северной Корее карьеру и стала частью пхеньянской элиты. В КНДР признали ее похищение, но уверяют, что она покончила с собой.



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