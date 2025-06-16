Не написано – значит не существует

16 июня 2025 | 10:15 , Олег Ельцов. ТЕМА

Кончине журналистики посвящается.

Мониторю новостные ленты. Ни-че-го кроме нашей войны и войны израильтян с иранцами. А ведь я еще помню времена, когда на разных ресурсах (в газетах) были оригинальные новости. Их добывали региональные корреспонденты, за новость платили до десяти долларов. Новости того стоили.

Особенные новости поставляли журналисты «по отраслям»: экономика, финансы, криминал, бытовуха… По собственному опыту скажу: много качественных новостей появлялось на основе личных связей в той сфере, которой занимаешься. Это называется «работа в полях»: идешь ножками к начальнику или исполнителю, общаешься, выкапываешь что-то ценное.

Сегодня нет оригинальных новостей. 99% - перепечатки сообщений информагентств. Сравнил новости трех ведущих агентств: отличие лишь в степени безграмотности и «хайповости» подачи. Все буквально – из пресс-релизов ведомств.

Собственно, умерщвление живой информативной журналистики началось с создания пресс-служб на заре Независимости. Они стали фильтром между журналистом и источником информации – чиновником, практиком. С тех пор завели моду общаться через отправку списка вопросов, на которые как правило пресс-служба готовит выхолощенные ответы-отписки. Госмашина уверенно закрывалась от гражданина и его посредника-журналиста.

На сегодняшний день остались исключительно ведомственный пиар и порой проплаченная «чернуха», которая представляет антипиар. Но и этого все меньше. Жулики во власти решили экономить бюджеты и стараются решать конфликты без огласки: грязные деньги любят тишину.

Поэтому общество вынуждено довольствоваться военными новостями. Украинская война – это понятно. Но насколько актуальны для нас обстрелы ядерных объектов Ирана? Неужели важнее костурбатой реформы ЖКХ с резко возросшими тарифами, разрухой в здравоохранении, проблемами в системе образования?

С самого начала войны НБУ кошмарит украинцев, запрещая забрать из банка свыше 100.000 гривен в день. Норма была введена в первые дни войны во избежание паники клиентов и обвала банков. Мы давно привыкли жить в войне, не убежали, все кто хотел вывести деньги это сделали. Почему продолжается этот трэш, почему об этом не пишут экономические журналисты? Сказать правду осмелилась единственная экономическая журналистка Елена Лысенко. Правда проста как пучок петрушки: все ее коллеги давно прикормлены и превратились в придаток пресс-службы НБУ и прочих денежных ведомств. И про антиконституционный геморрой с запретом на снятие свыше 100.000 грн в день она тоже написала. Но появились эти тексты не на страницах деловых изданий (угадайте почему), а на личной страничке ФБ Лысенко.

Не читайте украинские новости – ничего кроме пиара и пропаганды там нет.