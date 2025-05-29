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У Киэвы на американського документалыста впав балкон
29 мая 2025 | 15:17
У Києві на американського оператора-документаліста Крістофера Уолтерса впав балкон однієї з багатоповерхівок. Внаслідок події чоловік отримав травми, зокрема, обличчя.
Інцидент стався у Подільському районі Києва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.
"Прямо перед входом у під’їзд багатоквартирного будинку. Чоловік отримав травми. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", — пише Ткаченко.
Голова КМДА терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв’язок із потерпілим, взяти ситуацію в цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів щодо аварійності. За словами Ткаченка, всю необхідну допомогу буде надано, а потім буде проведено серйозну розмову з районними керуючими компаніями.
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