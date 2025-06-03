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Украина обезвоживается
03 июня 2025 | 12:00
В 2050 году около 6 млрд человек будут страдать из-за нехватки водных ресурсов. При этом сейчас нехватку воды испытывают 3,6 млрд человек по всему миру. По словам экологов, в Украине также будут проблемы с пресной водой, и речь идет не об оккупированном Крыме. Всему виной изменения климата, расточительное использование питьевой воды и неэффективная водная политика украинских властей. Об этом сообщает "Апостроф".
В Украине в последнее время появлялись сообщения об обмелении местных водоемов. До критической отметки дошло одно из самых знаменитых озер на Волыни - Свитязь, в котором вода отошла от берегов на десятки метров.
В одной из самых больших рек Украины - Десне, уровень воды упал до исторического минимума. Также экологи бьют тревогу из-за ситуации в Днепре, из которого получают воду миллионы человек. Река очень быстро мелеет, и через 50 лет она может стать в 2 раза меньше, чем сейчас.
Кроме того, качество воды в Днепре каждый год становится все хуже и хуже. Это происходи из-за деятельности человека. Люди сливают в реку хозяйственные и промышленные стоки, а также загрязняют воду химикатами.
Из-за пересыхания и обмеления водоемов, пропадает вода в колодцах. Такие проблемы наблюдаются не только на юго-востоке страны, но и, например, в Житомирской области.
Ученые из Государственного агентства водных ресурсов заявили, что в Украине могут ограничить водопользование.
По данным ООН, если не принимать никаких мер, то к 2030 году без удовлетворительной очистки воды будут оставаться почти 5 млрд человек, а это около 67% населения планеты. А уже к 2050 году до 80 % стран мира могут оказаться в зоне, которая относится к категории ниже черты дефицита водных ресурсов.
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