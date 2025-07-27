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Україна має дев'ятий військовий потенціал у світі
27 июля 2025 | 08:19
Україна на 8-му місці у світі за військовими витратами, на потреби оборони витрачається стільки ж, скільки витрачає Франція, проте менше, ніж Британія та Німеччина
В 2024 році сума витрат на потреби оборони становила $64,7 млрд., тобто в 9 разів більше, порівнюючи з 2020 роком. 🚫 Бюджет ворога на військові витрати майже $150 млрд., це більш, ніж два військові бюджети 2020 року, що ставить росію на 3 місце. 🇺🇸 Найбільший військовий бюджет в Сполучених Штатів, майже $1 трлн., сума астрономічна. За ними стоїть Китай, який витрачає на оборону приблизно втричі менше Штатів.
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