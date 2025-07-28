Полтысячи окупантов на Сумщине помножили на ноль

28 июля 2025 | 03:09

27 июля z-каналы и российские независимые медиа начали писать об окружении, в которое попали больше трех батальонов российской пехоты в Сумской области. 11-12 июля ВСУ, подтянув резервы и сконцентрировав силы, перешли от обороны к контрударам на флангах западного участка российского вклинения в Сумскую область. Первым ударом украинские войска перерезали российские позиции между селами Константиновка и Кондратовка, вторым — восточнее — позиции россиян между селами Алексеевка и Владимировка Севернее Кондратовки ВСУ смогли в первый же день прорваться на 3,5-4 км. Россияне начали контратаковать как из почти окруженной Кондратовки, так и со стороны Константиновки. В кольце оказалось до трех с половиной батальонов (по одному от морпехов и каждого из мотострелковых полков). Важно уточнить, что батальоны были неполного состава, так как несли ощутимые потери на протяжении июньских и июльских боев. Общая численность окруженных оценивается нашими собеседниками в ВС РФ от 311 до 840 человек. Оценка наших источников в ВСУ — около 700 человек. Для деблокирования окруженных ГВ «Север» задействовала еще до четырех батальонов пехоты, морской пехоты и десантников. Окруженные оказались без снабжения и эвакуации, но ВСУ не спешили устраивать лобовые штурмы Кондратовки. По кольцу били украинская артиллерия и дроны, а украинская пехота медленно загоняла россиян в само разрушенное село, уменьшая площадь «котла» для того, чтобы удары артиллерии были эффективнее. К 21-22 июля уровень сопротивления окруженных снизился до минимального уровня, а к 23 июля все было кончено — большая часть попавших в кольцо погибла или умерла после ранений, оставшись без медицинской помощи, несколько человек сдались в плен. По материалам @Volyamedia



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