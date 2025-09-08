Выпить водки с подконвойным или "Мы дадим вам парабеллум" 08 сентября 2025 | 06:57 распечатать [0] комментарии [0] Новые эпизоды боевых будней УБОП Киева из документальной книги "Войны УБОП Киева".

По законам коза-ностры Рассказывает Роман Пшонка, подполковник, сотрудник УБОП Киева 1997-2006 годы, опер 8-го отдела УБОП 1997-2002 годы Обратился терпила, который раньше трудился в коллективе Бори Снисаренко, бригадира «Фашиста». Вместе с Борей, часто ездил в Польшу, в Луганск, а потом боевик устал от стрелок-разборок и решил отойти от злодейского бизнеса. Но Боря руководствовался принципом Коза Ностры: от нас не уходят. Побили терпилу жестоко, все из хаты повыносили, повесили на него долг - отступные, отняли бизнес: короче, довели человека до безнадеги. Так он оказался в УБОП. Расписал всю деятельность бригады, попутно рассказал еще про массу преступлений: сдал бригаду по-полной. Владимир Дахновский отправился к Виктору Шокину – одному из тогдашних руководителей прокуратуры Киева. Шокин потрясли материалы, он тут же дал следователей – началось кропотливое документирование преступлений бригады Снисаренко. На реализацию следаки пошли вместе с операми. Группа была серьезная: взяли «Сокол», перекрыли адреса и везде зашли одновременно. Борю мы тогда не задержали: он очень вовремя куда-то уехал, а остальных взяли. Среди задержанных был бывший морпех - здоровый ВДВ-шник. На адресе ему застегнули наручники на руки не за спину, а спереди. Я всегда настаивал, чтобы наручники одевали сзади, иначе можно убежать. ВДВ-шник понимал, что его ждет (мы изъяли оружие, на нем висели убийства). Он щучкой прыгнул с четвертого этажа. В последний момент в створе окна его поймал соколенок. Позже мы поймали и Борю Снисаренко. Сели все. Потеряный вымогатель Рассказывает Виталий Петрунек: 2000 год, рекета уже нет: мы не даром трудились! А тут вдруг приходит работяга-сапожник: откинулись два брата - местные уркаганы, обложили его налогом, зарядили жуткую сумму – сапожник столько не зарабатывает. Мы одеваем на терпилу закладку. Пришли на стрелу два неадеквата: “Тебя зарежем, жену изнасилуем, детей похитим!” Давно мы такого не слышали! Преисполненные пролетарской ненависти, задерживаем вымогателей. Они оказали злостное неповиновение законным требованиям сотрудников, мы реагируем в полном соответствии с действующим законодательством. Задержали их в порядке админзаконодательства, завели админматериалы и параллельно возбудили уголовное дело по статье 144 «Вымогательство». Трохи помятых, передаем братьев в райотдел, а райотдельские везут их по админматериалам в суд. Одного суд присудил к админаресту, второго – к штрафу. После суда райотдельские повезли штрафника в РОВД, чтобы тот забрал вещи. Мы ехали за ними, чтобы там же забрать человека себе и дальше работать с ним по вымогательству. В РОВД уже ждал наш следователь. Мы должны были приехать вместе и завести нашего клиента к следователю. Но мы отстали, и к нашему приезду вымогателя отпустили - все согласно действующему законодательству: он ведь у райотдельских проходил как штрафник. Вины УБОПа тут не было: просто элементарный бардак в РОВД. Все задержанные закреплялись за начальника угро и без распоряжения админнарушителя его не должны отпускать. Но как бы то ни было, последствия расхлебывать нам, у нас же зависло дело по ст.144! Мотаемся по району, высматриваем беглеца: нет результата! Представляем, как радуется наш уркаган: вот это удача – райотдельские менты проворонили УБОПовского клиента! Мы решаем проверить квартиру жены: санкции нет, нашли повод – поиск золотой заколки с галстука. Жена нас впустила: беглеца там не оказалось. Метнулись под квартиру родителей, выставили там засаду. От родителей возвращаемся к жене. Только подъехали, наблюдаем: жена с каким-то чертом тащят к машине клетчатые сумки. Садимся им на хвост – машина приводит на Лесной массив, а ее встречает наш драгоценный друг, который уже успел снять другую квартиру. Как нас увидел, так и сумки выронил. Свезло мужику, но он упустил свой шанс... ОПГ Короля: они держали всю Европу Вспоминает Владимир Дахновский: Постоянным местом дислокации ОПГ был Будапешт: бандиты работали под крылом Севы Могилевича - бывшегог киевлянина, а на то время – «Мафиозо №1» в классификации ФБР. Костяк группировки составили жители столичной Оболони, завезенные в Венгрию Черепом. Со временем они отошли от Черепа и прибились к Севе. Тот держал две ОПГ, действуя по принципу “разделяй и властвуй”: ОПГ Леньчиковские-Толиковские и ОПГ Королей. Они воевали между собой, а также с Солнцевскими и с Уралмашевскими. Приезжал туда и нынешний премьер РФ Медведев, который работал тогда с братвой у будущего алюминиевого короля Быкова. Отгребал Медведев от Королей по-полной. Короли держали в страхе всю Европу, многих постреляли. Что-то доказать им было силами европейской полиции им было сложно, поскольку те вызывали киллеров из Киева: приехали-исполнили-уехали. Но и королевских в этих войнах много полегло. В основном в команде Севы трудились киевские бандиты и много харьковских. При вступлении в ряды группировки молодое пополнение давало клятву по примеру итальянских преступных сообществ, а отличительным знаком королевских бандитов был золотой перстень с бело-черным камнем. Сева подтягивал не только бандитов, но и мозги: из Киева и Харькова. Зарплата толкового компьютерщика на то время у Севы составляла 2000 долларов - сумасшедшие деньги! Месячное содержание офиса Могилевича стоило около 100 тысяч долларов. Короли попутно пробовали делать бизнес: заводили в Киев бизнесменов с Будапешта и бомбили их: там и здесь. И вот они напали на очередных бизнесменов, ограбили их и дали для переговоров телефон, набрав и представив Игоря Короля. Бизнесмены обратились в УБОП, а информация о том, что наезд организовал Король, стала основанием для объявления его в розыск. При этом Король находился по другую сторону границы. Он лишь однажды переговорил по телефону со своими жертвами. Это был уникальный случай, когда человек попал в международный розыск, не пересекая границу. Разбойников задержал в Ужгороде местный УБОП по нашему звонку, когда бандиты уже выезжали за кордон. Выпить водки с подконвойным Игорь Бескоровайный рассказывает, как все происходило в Ужгороде: 1997 год, одно из первых моих дел в УБОПе. Начальник отдела дает команду выезжать в Ужгород – экстрадиция из Венгрии бандита банды Королей. У нас он был на подписке, отсюда уехал за границу, его объявили в розыск. Бывший военный-подрывник, служил в спецназе – опасный тип. Через какое-то время на него пришел запрос из Венгрии: полицию интересовали данные по нашему бандиту. Венгры взяли его по подозрению во взрыве владельца ночного клуба. Двое свидетелей его опознали, но он заявил, что быть такого не могло: в это время он находился в ИВС. Венгры не поверили: мол, в Украине тотальная мафия, и взрывнику специально оформили отсидку, чтобы тот безнаказанно съездил выполнить заказ. Но местная полиция не смогла доказать его вину и киллера решили депортировать. Передача должна была состояться в 11 утра на погранпереходе в Чопе. Мы приехали поездом в пять утра. Рассчитывали приехать тайно, не ждали, что нас будут встречать коллеги. Начальник отдела Дахновский предупредил, что из Киева выехала бригада, чтобы отбить депортированного товарища. Всю дорогу в поезде мы вели нетрезвый образ жизни и подкалывали старшего группы Карназея. Мол, чтобы отбить бандита, нападающим требуется убить старшего, то есть его… Приезжаем, выходим из поезда и тут ко мне обращается незнакомый человек: «Кто из вас Безкоровайный?..» Я уже хотел было их поправить, что убивать нужно не меня, а Карназея – он старший, но тут выяснилось, что это местный УБОП встречает нас по команде из Киева. Коллеги отвезли в ресторан и сказали, что передача будет в три часа дня. За задержку Дахновский нас бы убил. С трудом добились перенести на 11. Чтобы съездить в Чоп, местные дали нам «восьмерку», у которой по дороге открылся капот, мы получили неслабый удар по лобовому стеклу, разлилось масло. Привязали капот проволочками, как-то доехали до границы. Нам передали брата футболиста основного состава киевского Динамо, он же - бандит группы Королей. Добрались с ним до вокзала – билетов нет. На перроне обращаемся к начальнику поезда: нам нужно купе. Свободных не оказалось, были только три места с одним мужиком. Зашли мы в купе, поздоровались с попутчиком, приковали задержанного, сняли пиджаки - все упакованные пистолетами. Мы уже были малость поддатые и говорим мужику с серьезным минами: «Бандита нашего собираются отбивать, но ты не переживай, если что – будешь помогать отстреливаться». В общем: мы дадим вам парабеллум! Гражданин все это молча выслушал, встал без слов, собрал вещички и переместился на откидное сиденье в проходе. Проводник проверяет у него билет и спрашивает: «Почему в купе не садитесь?». «Да мне недалеко», - отвечает. Ага, не далеко - до самого Киева! Но на свое место так и не вернулся... До этого весь день мы гоняли по Ужгороду и Чопу, поесть не успели. Голодные, взяли в поезд колбасу и водку. Разложились. Наш подконвойный предложил: «Мужики, давайте помогу колбаску порезать…» Это он нас проверил: вдруг лохи в УБОПе служат. Ну, колбасу мы без его помощи порезали, а за одним все колюще-режущее подальше от спецназовца поубирали. Выпили-поели с ним… Добрались без приключений. Продолжает рассказ Олег Бабенко: Потом Короли наехали на киевского бизнесмена. Когда УБОП на них насел, те решили бежать за границу. Дорались поездом до Ужгорода, но границу пересечь не успели. По звонку Дахновского закарпатский УБОП их задержал до утра. Мы помчались в Ужгород на машине: я, Дахновский, Яровенко, Чайковский. Служебная машина была на ремонте, пришлось ехать на трофейном джипе, который отбили у диких чеченов бригады Салавата. По дороге отвалилось колесо. Местные гайцы помогли его как-то прилепить на единственном СТО в поселке. Прибыли вовремя, задержанных забрали: нам очень нужны были их показания. По дороге в Киев пересекали Яблунецкий перевал. Вид красивый: остановились, предложили бандитам выйти-покурить. Курим над обрывом, а на нас смотрит плакат, рассчитанный на водителей-лихачей: «Они ушли и не вернулись». Подводим одного к обрыву: «Если сейчас нам все не расскажешь - сбросим в обрыв». Он тут же покололся. Со вторым эта методика тоже сработала. В Киев приехали уже с показаниями подозреваемых. Потом в Киеве задержали осколки банды - борцов братьев Нивчиков. Те стояли в коридоре киевского УБОПа на растяжке, откуда их по очереди заводили в кабинет снимать показания. Братья при этом слезно просились обратно - на растяжку, постоять лишний часик – лишь бы не мучали писаниной. В протоколе после каждого слова они ставили запятую – так выглядело культурнее. Сегодня все короли вернулись из Будапешта в Киев, отсидели свое, встали на путь исправления так сказать: с криминалом не балуются. А на тот момент зверя, опаснее Короля, для европейских полицейских не было. Они не могли понять: как киевские УБОПовцы смогли победить самую опасную группировку Европы. Развести разводящих Вспоминает Михаил Кисель: 1999 год. Обратился к нам торговец с рынка на Троещине. Наехали бандиты, говорят - будешь платить. Он обратился к другим бандитам. Те между собой забили стрелу, торговец тоже должен был явиться. Приходит он в кафе. Его ждут двое бандитов: свой и чужой. Они, видимо, между собой договорились подоить барыгу. Спрашивают у торговца: «Мы на сколько стрелу забили?» «На четыре». «А сейчас 16, а мы ж приезжали на 4, но тебя не было. Так что платить ты нам будешь больше». Я принимал у терпилы заяву. Мы поехали с ним на стрелу под танком у «Большевика». По дороге заявитель у нас спрашивает: «Как себя вести?» Я говорю полушутя: «Опоздай и скажешь, что только лохи первыми приходят». Подъехали, расставились, терпило подошел к бандитам и только успел про лохов сказать, как его немедленно начали бить человек пятнадцать. Мы находились в десяти шагах и сразу же выдвинулись, но пока добежали, наш заявитель уже синий был. В прямом и переносном смысле слова: состав преступления - на лице и на лицо! Доказательств по вымогательству у нас было маловато, поэтому побои нас здорово выручили. Месть терпилы Вспоминает Владимир Дахновский: Пришел заявитель – торговец с рынка. Весь побитый, ребра поломаны: ходил в корсаже. Рассказывает про бригаду, которая на него наехала. Вроде рыбкинские, но довольно самостоятельно работали. Старший – Славик Зоболев. Они насели на торговца и доили бабки без конца. Пустили его жену на хор: ее бандиты раньше знали. Когда он побежал к ним в офис за женой, они и его сильно избили. Ему предъявили “десятку” - в тысячах долларов, мол - это плата за удовольствие, которое получила жена. В общем, издевались над торговцем по-полной. Ему не оставили выбора, и он обратился в УБОП. Видим – тотальный беспредел. Пролетарская ненависть взыграла. Мы ему одели закладку, выстроили беседу, чтобы как можно больше вытянуть, задокументировать, после этого отправили на рынок. Бандиты продолжали унижать торговца: не пускали в офис, говорили - жди, а тем временем рассказывали, как насиловали жену. Мы все это слушаем: бойцы на грани, соколята вообще серые сидят. Я чувствую: быть самосуду, а мне же потом отписываться. Иду, инструктирую своих: все должно быть корректно, никакого беспредела! Наконец, передача: в офисе - две комнаты, ложим всех, человек восемь. Я их даже сам не ложил, а гасил ненависть бойцов. Взяли куклу, она у заместителя главаря. Поднимаем его, а у того сбоку вся голова в крови: все опухло, глаз заплыл. Я ищу – кто это мог сделать и не могу понять. Посадили бандита в УАЗике с Яковлевым. Пока ехали, тот несколько раз блевал – все признаки сотрясения мозга. В конторе положили его на стульчик – первый раз допрашивали лежа. Скорую вызвали – отправили в больничку. Смотрим запись задержания: никто не бил! Потом я ушел, вскоре прибегает техник: “Смотрите, нашел!” Просматриваю видео. Когда я отошел из офиса, в комнате все задержанные бандиты лежали на полу и терпило тоже. И вдруг он вскакивает буквально на секунду и от души с носака - всего один удар в голову вымогателю... Рассказывает Александр Неменов, капитан, сотрудник 8 отдела, 1995-1997 годы. год. В УБОПе - заявитель: партнеры пытаются забрать бизнес, привлекли каких-то бандитов. Дахновский во главе двух экипажей при поддержке “Сокола” выдвинулся к офису, где бандиты терроризировали коммерсанта. Офис располагался в детском садике. Запустили туда терпилу, выставились... Прождали полдня, но бандиты не явились. Дахновский отпустил соколоят, которые вечно куда-то торопились. Остались начальник 8 отдела, техник, водитель-он же опер и еще два оперативника. Остались с единственной целью: снять с терпилы закладку - он уже собирался выходить из офиса. Едва соколята отъехали, как появились три машины, в каждой - по пять пассажиров в адидасах. Вышли, размялись, достали биты и зашли в офис. УБОПовцы услышали по закладке, что началось избиение терпилы. А вскоре все стало совсем плохо: бандиты обнаружили на бизнесюке закладку. За это сгоряча могут и убить... Опера подбегают к офису: бронированная дверь закрыта изнутри - не вышибешь. Благо, вспомнили, что компаньона терпилы, который навел бандитов, зовут Игорь. Мы постучали, изнутри спросили, мы ответили, что Игорь пришел. Сергей Чайковский, Саша Неменов, Дима Яковлев, Владимир Дахновский и опер из техотдела: вот с такими силами мы ворвались в офис. Нас пятеро - врагов пятнадцать. Офис маленький, весь в пластиковых перегородках. Бандиты не собирались сдаваться и УБОПовцам некуда отступать... После окончания битвы в офисе уже не было никаких перегородок, и мебели тоже не было. Все опера были маленькие, им здорово досталось: побитые, порезанные стеклами, но непобежденные. Только громила Дахновский был без единого фингала. Правда сильно расстроился: за день до этого купил новые джинсы, и вот - опять идти в магазин... По окончании боевых действий вызвали три “Скорые”. Когда в суде появились синие от побоев опера, с санкциями на арест проблем не было. Поиздеваться над мафиозо перед братвой, не выходя из кабинета Рассказывает Олег Бабенко: 1995 год. Рыбка обзавелся одним из первых мобильных в Киеве. Купил его накануне стрелки. На следующий день - стрелка на стадионе «Днепр», что по улице Щорса. Рыба демонстративно достает диковинный телефон и начинает по нему мурчать с человеком на другом конце: “Вася, я могу отовсюду звонить, к дому не привязан, мусора вычислить не могут …” Присутствовавшие при разговоре бригадиры тихо обалдевают: Рыба - крутой, он круче всех! И тут новомодный мобильный Виктора Рыбалки вдруг зазвонил. Рыба гордо принимает звонок: “Алло! Кто? Дахновский? Какой? Из УБОПа? Что, к пяти часам – к вам?..”Братва обалдела во второй раз, теперь уже от крутизны УБОПа. Про это нам рассказывал агент, присутствовавший на стреле. Профессиональная наружка против профессиональных воров Рассказывает Михаил Кисель: 1999 год. Мне дали набой на группу воров: молодые, здоровые, быстрые, дерзкие. 5-6 жуликов-славян бомбили квартиры на Троещине. Отжимали двери фомкой, заскакивали впятером и выносили, что успевали: аппаратуру, деньги, драгоценности, даже стиральные машины. Наглые, на дело ходили с оружием. Завели ОРД, пробили по адресам: это первый комплекс мероприятий. Дальше: я договорился с наружкой – нам дали усиленную группу из 3-4 очень толковых спецов. Работали на совесть, потому что я всегда помнил про тихарей – вносил ходатайства на их премирование. И они старались для меня, хотя не знали лично. Я знал их почерк, и знал, что выполнят поставленную задачу на пятерку. Наружка сообщает в тот же день: есть три контролируемые квартирные кражи. Мы тут же выехали и на четвертой краже их взяли. Наружка задокументировала, как они завозили краденое в гараж сбытчику, установили всех перекупщиков. Потом на обыске по уголовному делу в их гараже изъяли автомат. Сели все. 10 шуб и чемодан драгоценностей Рассказывет Владимир Дахновский: Примерно в то же время УБОП занялся второй группой иного коленкора: махровые воры-грузины. Один был у Савлохова, но держал и свою бригаду: его бойцы приезжали из Грузии, а Савлохов об этом даже не догадывался. Лидер смотрелся импозантно: богато одет, весь в рыжье. К нам поступает информация: есть один серьезный вор, живет в съемной хате. Мы знали, что у него уже куплен билет в Тбилиси, чемодан собран. Его нужно было срочно задерживать. Единственная зацепка: у вора - пара дорогих шуб, а квартира – голимая. Изъяли шубы, начали с ним работать. Кавказец говорит: я их купил и оставляю дочке хозяйки - люблю ее сильно. А одна шуба была эсклюзивная. Пробиваем по учетам и находим, что эта шуба стоит тысяч 30 долларов. Хозяйка, у которой украли шубу, даже побоялась говорить цену. Только пуговицы по 800 долларов, как призналась потом потерпевшая. Она дала нам дает характерные приметы и сомнений не осталось: это ее шуба. Стало ясно, что наш грузин уже не летит в Тбилиси. Эти воры работали только в центре, только на Печерске, выбирали самые дорогие квартиры. У них был специалист, который открывал любой замок, блокировал любую сигнализацию. Мы в процессе работы выходим на второй адрес и там обнаруживаем этого супер-специалиста, но без инстурмента. Зато на адресе изымаем два чемодана драгоценностей. Реально их цена больше миллиона долларов. Начали колоть взломщика: где он спрятал инструмент? Тот посылал нас на разные адреса, но мы ничего не нашли. А потом вместе с ним сели перекусить в гриль-баре, и он, расчувствовавшись рассказал, что прячет свой арсенал под крыльями машины. Потом по этой группе нашли больше десяти шуб. Так мы раскрыли семь контрольных краж. Для непосвященных: в городе как правило на контроле стояло около 30 преступлений. Особую благодарность нам высказал тогда начальник угро Ярема, который отвечал за эти контрольные преступления. Это были матерые воры. Никуда не спешили: вскрывали замок на двери и отходили. Смотрели: прибегут ли хозяева? Потом возвращались. На одном адресе сейф был замаскирован в ванной комнате: они и его нашли. Сняли аккуратно, положили не на пол, а подстелили полотенце, чтобы плитку не побить. Замки разбирали и аккуратно раскладывали. Наверное, это была привычка. При выходе, уходя, оставляли на полу дорогую вещь – чтобы и дальше хозяева добро наживали. Так же поступал и вор Рыбка, если по левой наводке заходил в бедную квартиру: оставлял на столе сотку. Он и с ментами всегда общался уважительно, никаких жалоб не писал. Даже с сержантом на «вы» разговаривал.



