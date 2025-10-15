Немцы не хотят ₽оевать

15 октября 2025 | 08:40

За них деды навоевались.

"Немецкая молодежь выступает против обязательного призыва в армию, сообщает DW со ссылкой на опрос Forsa. 63% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которых непосредственно может коснуться призыв, негативно отнеслись к его возвращению. При этом самыми активными сторонниками обязательной службы оказались люди старше 60 лет, которых в армию призывать не будут - 61%."



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :