Мировые бренды без ограничений: простая и быстрая доставка от Meest Shopping

16 октября 2025 | 04:29

Сегодня заказы из зарубежных интернет-магазинов в Украине – не редкость. Украинцы оценили большой ассортимент, представленный в заграничных маркетплейсах, частые распродажи, когда скидки составляют до 90%, а также высокое качество американских и европейских товаров. Однако порой люди сталкиваются с ситуацией, когда тот или иной онлайн-магазин не сотрудничает напрямую с покупателями из Украины. Что же делать? Выход есть – услуги сервиса шопинга Meest Shopping.

Что такое Meest Shopping?

Meest Shopping – это уникальный сервис международной доставки. С ним легко делать покупки в интернет-магазинах Канады, Европы и США. Компания дает возможность получить иностранные товары в Украине быстро и безопасно. Среди других преимуществ Мист Шопинг:

гарантия неразглашения персональных данных;

доступные цены на услуги;

большой перечень стран, из которых возможна доставка;

удобный интерфейс сайта и мобильного приложения;

каталог зарубежных брендов с их описанием.

Среди дополнительных опций – консолидация, расконсолидация, фотоотчет.

Краткая инструкция по работе с сервисом

Чтобы воспользоваться услугами доставки, ознакомьтесь с алгоритмом работы сервиса:

Регистрация. Клиент регистрирует веб-кабинет на официальном сайте или в приложении для смартфона myMeest Shopping. Сервис присваивает ему ID-номер и выдает перечень адресов складов. Покупка. Необходимо сделать выбор в зарубежном онлайн-магазине и оформить заказ. В поле с данными получателя укажите ID-номер, а в строке с адресом доставки – локацию склада Meest Shopping в стране, где расположен магазин. Отправка на склад. Следует подтвердить заказ и оплатить покупки. Далее дождитесь, когда посылка прибудет на склад Meest Shopping. Транспортировка в Украину. Требуется подтверждение заказа в персональном кабинете Meest Shopping, после чего ему присваивается трек-номер. Затем посылка отправляется в Украину, где внутренний почтовый оператор доставит ее в Киев, Львов, Запорожье, Одессу, Днепр, Харьков и т. д.

Откройте для себя международный шопинг с Meest Shopping и оцените сами, насколько это выгодно.

Шопинг без границ

Мист Шопинг стирает границы. Теперь каждый может заказать фирменную одежду, обувь, косметику, аксессуары, технику и другие вещи дешевле и с гарантией оригинальности. Покупки онлайн с доставкой в Украину из зарубежных маркетплейсов становятся простыми как никогда.