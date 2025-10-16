Сенсація: ЖКП повернули платникам мільйони!

16 октября 2025 | 09:07

93% підприємств ЖКП порушують правила тарифоутворення.

Протягом 9 місяців 2025 року Держпродспоживслужбою було - ▪️ Проведено 325 позапланових перевірок підприємств, що надають послуги у сфері ЖКП. ▪️ У 302 випадках (93 %) виявлено порушення. ▪️ Прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн. ▪️ Винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства. ▪️ 62 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафів на суму понад 130 тис. грн. ▪️Відповідно до приписів та рішень зобовʼязано повернути споживачам 3,2 млн грн. Показовий приклад – місто Миколаїв. За результатами перевірок, проведених на підставі численних звернень громадян щодо неправомірного застосування тарифу, один із надавачів послуг здійснив перерахунки мешканцям міста на суму понад 53 млн грн.



