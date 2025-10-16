|
Сенсація: ЖКП повернули платникам мільйони!
16 октября 2025 | 09:07
93% підприємств ЖКП порушують правила тарифоутворення.
Протягом 9 місяців 2025 року Держпродспоживслужбою було - ▪️ Проведено 325 позапланових перевірок підприємств, що надають послуги у сфері ЖКП. ▪️ У 302 випадках (93 %) виявлено порушення. ▪️ Прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн. ▪️ Винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства. ▪️ 62 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафів на суму понад 130 тис. грн. ▪️Відповідно до приписів та рішень зобовʼязано повернути споживачам 3,2 млн грн. Показовий приклад – місто Миколаїв. За результатами перевірок, проведених на підставі численних звернень громадян щодо неправомірного застосування тарифу, один із надавачів послуг здійснив перерахунки мешканцям міста на суму понад 53 млн грн.
Народні депутати підтримали законопроєкт, який забезпечує безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Також це передбачає відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців. Трансляцію пленарного засідання парламенту веде телеканал "Рада".
