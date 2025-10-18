|
Хамство в Белом доме становится нормой
18 октября 2025 | 08:55
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
.Издание Huffpost цитирует ответ Белого дома на вопрос журналиста о том, кто предложил Будапешт как место встречи: "Твоя мамка". Ее слова повторил Стивен Чунг, директор по связям с общественностью Белого Дома.
|
Народні депутати підтримали законопроєкт, який забезпечує безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Також це передбачає відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців. Трансляцію пленарного засідання парламенту веде телеканал "Рада".
