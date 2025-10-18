ТЕМА

Хамство в Белом доме становится нормой

18 октября 2025 | 08:55

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште


.Издание Huffpost цитирует ответ Белого дома на вопрос журналиста о том, кто предложил Будапешт как место встречи: "Твоя мамка". Ее слова повторил Стивен Чунг, директор по связям с общественностью Белого Дома.

