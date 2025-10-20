Лувр ограбили средь бела дня за 7 минут

20 октября 2025 | 09:32

В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Прокуратура начала расследование по подозрению в «организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления», расследование проводится при поддержке следственной службы, борющейся с незаконным оборотом культурных ценностей. «В настоящее время оценивается ущерб, — сообщает прокуратура. — Расследование продолжается». По последним данным ведомства, грабителей было четверо, они действовали с закрытыми лицами и скрылись с места преступления на скутерах. В интервью телеканалу TF1 министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что один из похищенных предметов найден неподалеку от музея, где его, по всей видимости, бросили. Несколько французских СМИ сообщают, что это корона XIX века, принадлежавшая императрице Евгении, супруги правившего Францией Наполеона III, которая была найдена в разбитом виде.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :