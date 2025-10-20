ТЕМА

ДТЕК Ахмєтова виявився одним з найлюдяніших

20 октября 2025 | 20:49

ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців в Україні серед компаній паливно-енергетичного комплексу.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV "Топ-50 роботодавців України".

Зазначається, що ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців серед компаній паливно-енергетичного комплексу.

В рейтингу підкреслили, що він спирається не на оцінку маркетингових брендів, а саме на впровадження найкращих програм для персоналу.

Також наголошується, що компанії оцінювалися за чотирма факторами: підтримка ветеранів та їх родин, програми різноманітності та інклюзивності, підтримка працівників в часи кризи та розвиток талантів.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства компанії ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів. Із них 86 - уперше після служби, а понад 40 - ветерани з інвалідністю.

Крім того, ДТЕК реалізував аудити доступності на 20 підприємствах для створення умов праці ветеранів з інвалідністю.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Чествование победителей "Киевской Пекторали" 27 марта 2006 года
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 