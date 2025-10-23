|
Українські пенси - найбідніші серед європейців
23 октября 2025 | 08:28
Третина українських пенсіонерів отримують пенсію близько 3340 грн.
Наразі в Україні приблизно 10,2 млн пенсіонерів. Кожен четвертий — працює. Середня пенсія — 6436 грн. Понад 3,3 млн людей отримують лише 3340 грн, ще 4% — близько 2300 грн на місяць. Й лише 15% усіх пенсіонерів мають середню виплату 15 750 грн. Порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро. У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євр
также читайте
[14.10.2025]
[14.10.2025]
[08.10.2025]
[29.09.2025]
|
по теме
ДТЕК Ахмєтова виявився одним з найлюдяніших
20. 10. 2025 | 20:49
ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців в Україні серед компаній паливно-енергетичного комплексу.
Лувр ограбили средь бела дня за 7 минут
20. 10. 2025 | 09:32
В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Хамство в Белом доме становится нормой
18. 10. 2025 | 08:55
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
Сенсація: ЖКП повернули платникам мільйони!
16. 10. 2025 | 09:07
Немцы не хотят ₽оевать
15. 10. 2025 | 08:40
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»