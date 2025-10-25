|
эксперт предрекает, что в Киеве останется четверть населения
25 октября 2025 | 10:53
«К сожалению, россияне ставят себе единственную цель — полностью погрузить Киев в темноту. И это вполне реально, они могут этого добиться.
Причин этому достаточно: объекты „Киевтеплоэнерго“ достаточно не защищены от дронов, Трипольская ТЭЦ была под серьезными ракетными ударами, и там сейчас огромные проблемы. Нам остается только надеяться на чудо и удачную работу ПВО и выдержать удары РФ по Киеву» , — рассказывает Олег Попенко. Эксперт предполагает, что ситуация могла бы быть более стабильной, если бы была договоренность о совместном ненанесении ударов по энергетическим объектам, как это было в 2024 году. Однако, по его мнению, судя по действиям РФ, враг пока не готов к подобным договоренностям. Эвакуация: 25% киевлян останутся в городе Если обстрелы критической инфраструктуры будут продолжаться, Киев рискует на длительное время остаться без тепла, света и воды. «Я не исключаю такого развития событий. Поэтому людям следует подумать о том, что на холодный период лучше уехать из города. К примеру, переждать зиму где-то в частном доме, где есть отопление, генератор и вода», — отмечает Олег Попенко. В то же время эксперт отмечает: физически эвакуировать четырехмиллионный город за короткое время невозможно. Кроме того, не все жители будут готовы уехать, даже если власти попытаются провести эвакуацию. «По меньшей мере, 25% киевлян останутся в городе. Это старики, маломобильные, малообеспеченные, те, у которых нет автомобиля и места куда переехать. Именно поэтому местные власти должны позаботиться о таких гражданах», — говорит эксперт. Места спасения: это должны быть не «палатки у дома» По мнению Олега Попенко, социальные службы должны уже сейчас подсчитать количество граждан по каждому из десяти районов. КМВА или КГГА должны предусмотреть транспорт для перевозки людей и определить места, где киевляне могут временно находиться на случай затяжного блекаута и сильных морозов. «И это должны быть не палатки у дома. Такими местами могут быть спортивные залы в школах, помещения клубов, здания РГА, где можно разместить людей. То есть помещение, где можно установить мобильные котельные и генераторы, которые смогут снабжать киевлян теплом и электричеством, на период отсутствия централизованного теплоснабжения» , — объясняет эксперт. Попенко подчеркивает, что это огромный массив работы, которым должны заниматься все десять РГА Киева, чтобы выработать алгоритм действий до наступления критической ситуации. Как спасти жилищный фонд от замерзания? Кроме спасения людей город должен срочно думать о сохранении жилищного фонда. «Если холодная погода будет держаться неделю и больше с температурой воздуха в 10-15 градусов мороза, то при полном отсутствии тепла обычный панельный дом замерзает за 36-48 часов. Чтобы избежать разрушения системы теплоснабжения города, как это произошло в Алчевске, нужно срочно слить воду из системы отопления», — отмечает эксперт. По его оценке, штатных слесарей управляющих компаний (около 50 человек) совершенно недостаточно для этой работы. Они будут сливать воду несколько недель, тогда как речь идет о более чем 8 тысячах многоэтажек.
также читайте
[03.05.2023]
[20.01.2023]
[19.01.2023]
|
по теме
Как мы искали титан
27. 06. 2025 | 10:04 , Олег Ельцов. ТЕМА
Исходные данные: есть дружная семейная команда, машина с полным баком, свободная суббота и острое желание вырваться из безумного мегаполиса. Цель: отыскать титан в радиусе пары сотен километров от Киева. Сделано!
Покорение вершин, погружение в глубины и исследование мнений. Часть 2
18. 10. 2024 | 12:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
Утром следующего дня были дома. Отмылись, отъелись и к вечеру налегке сели в Одесский поезд. А следующим утром, заскочив с вокзала на Привоз за одесскими вкусностями, за полчаса доехали маршруткой до окраины города – туда, где не самый известный, но самый классный Золотой пляж Одессы. Здесь у нас было прикормленное жилье в частном секторе с номером на втором этаже, общей кухней, но персональным санузлом и балконом. Наскоро перекусив, помчались на пляж.
Покорение вершин, погружение в глубины и исследование мнений. Часть 1
16. 10. 2024 | 17:24 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все это заняло у четы Ельцовых чуть больше недели, принеся массу радости и удивительных открытий.
Навколо Києва за три дні на двох колесах
03. 06. 2024 | 15:20 , Олег Ельцов. ТЕМА
Минулими вихідними наша родинна ячейка у складі двох осіб вирішила піти по руках – відвідати друзів, розкиданих по дачах навколо Києва: давненько не бачились. На жаль, фотоапарат глюканув й не все побачене залишилось на карті пам'яті. Загальний маршрут – 130 км: Позняки-новий міст Азовсталь на Оболоні-Оболонські сади-Глеваха-Круглик-Хотов-Феофанія-Виставковий центр-Голосіїво-Позняки.
Порівняльний тест найпопулярніших гравійників
03. 05. 2024 | 08:52
Нижче – про власний досвід вибору гравійника «під себе». У «змаганні» були чотири моделі, які мене зацікавили й які традиційно потрапляють у топи найкращих гревелів. Ясна річ, порівняння неповне, бо в мене немає можливості отримати незкінченну кількість моделей, які пропонують світові лідери. Орієнтувався на ті, що втискувалися у бюджет до $1500, користуються популярністю в Україні й світі. Пишу огляд не без особистої зацікавленості (причина стане зрозумілою наприкінці огляду), проте мої оцінки байків цілком щирі, хоча й суб’єктивні.
23 октября 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»