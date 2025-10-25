эксперт предрекает, что в Киеве останется четверть населения 25 октября 2025 | 10:53 распечатать [0] комментарии [0] «К сожалению, россияне ставят себе единственную цель — полностью погрузить Киев в темноту. И это вполне реально, они могут этого добиться.

Причин этому достаточно: объекты „Киевтеплоэнерго“ достаточно не защищены от дронов, Трипольская ТЭЦ была под серьезными ракетными ударами, и там сейчас огромные проблемы. Нам остается только надеяться на чудо и удачную работу ПВО и выдержать удары РФ по Киеву» , — рассказывает Олег Попенко. Эксперт предполагает, что ситуация могла бы быть более стабильной, если бы была договоренность о совместном ненанесении ударов по энергетическим объектам, как это было в 2024 году. Однако, по его мнению, судя по действиям РФ, враг пока не готов к подобным договоренностям. Эвакуация: 25% киевлян останутся в городе Если обстрелы критической инфраструктуры будут продолжаться, Киев рискует на длительное время остаться без тепла, света и воды. «Я не исключаю такого развития событий. Поэтому людям следует подумать о том, что на холодный период лучше уехать из города. К примеру, переждать зиму где-то в частном доме, где есть отопление, генератор и вода», — отмечает Олег Попенко. В то же время эксперт отмечает: физически эвакуировать четырехмиллионный город за короткое время невозможно. Кроме того, не все жители будут готовы уехать, даже если власти попытаются провести эвакуацию. «По меньшей мере, 25% киевлян останутся в городе. Это старики, маломобильные, малообеспеченные, те, у которых нет автомобиля и места куда переехать. Именно поэтому местные власти должны позаботиться о таких гражданах», — говорит эксперт. Места спасения: это должны быть не «палатки у дома» По мнению Олега Попенко, социальные службы должны уже сейчас подсчитать количество граждан по каждому из десяти районов. КМВА или КГГА должны предусмотреть транспорт для перевозки людей и определить места, где киевляне могут временно находиться на случай затяжного блекаута и сильных морозов. «И это должны быть не палатки у дома. Такими местами могут быть спортивные залы в школах, помещения клубов, здания РГА, где можно разместить людей. То есть помещение, где можно установить мобильные котельные и генераторы, которые смогут снабжать киевлян теплом и электричеством, на период отсутствия централизованного теплоснабжения» , — объясняет эксперт. Попенко подчеркивает, что это огромный массив работы, которым должны заниматься все десять РГА Киева, чтобы выработать алгоритм действий до наступления критической ситуации. Как спасти жилищный фонд от замерзания? Кроме спасения людей город должен срочно думать о сохранении жилищного фонда. «Если холодная погода будет держаться неделю и больше с температурой воздуха в 10-15 градусов мороза, то при полном отсутствии тепла обычный панельный дом замерзает за 36-48 часов. Чтобы избежать разрушения системы теплоснабжения города, как это произошло в Алчевске, нужно срочно слить воду из системы отопления», — отмечает эксперт. По его оценке, штатных слесарей управляющих компаний (около 50 человек) совершенно недостаточно для этой работы. Они будут сливать воду несколько недель, тогда как речь идет о более чем 8 тысячах многоэтажек.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Как мы бродяжили по Карпатам: пять дней вокруг Драгобрата Колекційно-комерційне В Умань через Тальне і Буцький каньйон. Частина 2 В Умань через Тальне і Буцький каньйон. Частина 1 Навколо Фастова. Частина 2 Навколо Фастова. Частина 1