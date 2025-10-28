Літати в росії дедалі дорожче й небезпечніше

28 октября 2025 | 08:40

Російська авіація відчуває кризу через західні санкції, особливо через обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та обслуговування. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки.

"Аерофлот" попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у Росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6%, однак це лише початок – у майбутньому ціни підскочать ще більше.

Причиною називають стрімке подорожчання обслуговування літаків та пасажирів. До цього додається й дедалі глибша проблема з технічним станом повітряних суден: через брак запчастин і сервісного обслуговування в умовах санкцій зростає кількість поломок, а отже – й аварійних посадок. Це ставить під загрозу не лише комфорт, а й безпеку перельотів у росії.

"Гострою проблемою є й зростання частки аеропортових витрат – на деяких напрямках вона вже сягає 30 % від ціни квитка. Щоб покривати ці витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий «інфраструктурний збір», який у підсумку ляже на плечі пасажирів", — кажуть у розвідці.

Голова "Аерофлоту" відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає. "Усе це може призвести до дуже суттєвого збільшення вартості перельотів", – заявив він.

Попри заяви про те, що санкції не діють, авіагалузь РФ їх серйозно відчуває, адже обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та сервісного обслуговування лише посилює кризу в російській авіації.

Головними заручниками ситуації стають пасажири, які оплачуватимуть зростаючі витрати галузі з власних гаманців.