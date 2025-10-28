|
Коли увімкнуть опалення? Графік міст
28 октября 2025 | 09:27
Через теплу погоду та ризик ворожих атак на енергетику початок опалювального сезону в багатьох містах затягнувся. Нагадуємо, тепло зазвичай подають, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C.
Ось головні новини про старт опалювального сезону станом на 27 жовтня:
✅ Де вже опалюють або старт вже розпочався:
➖Хмельницький, Ужгород, Херсон, Луцьк, Тернопіль, Чернігівська область (більшість громад): Подача тепла почалася в першій половині жовтня.
🗓 Старт з чіткими датами:
➖Черкаси: Старт подачі тепла — 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.
⏳ Чекають на стійке похолодання/наказ:
➖Київ: Технічно готові, але чекають, коли середньодобова температура впаде нижче +8°C три дні поспіль.
Докладніше — далі: https://t1p.de/eyphy
ТГК Олега Попенка
