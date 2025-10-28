Коли увімкнуть опалення? Графік міст

28 октября 2025 | 09:27

Через теплу погоду та ризик ворожих атак на енергетику початок опалювального сезону в багатьох містах затягнувся. Нагадуємо, тепло зазвичай подають, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C.

Ось головні новини про старт опалювального сезону станом на 27 жовтня:

✅ Де вже опалюють або старт вже розпочався:

➖Хмельницький, Ужгород, Херсон, Луцьк, Тернопіль, Чернігівська область (більшість громад): Подача тепла почалася в першій половині жовтня.

🗓 Старт з чіткими датами:

➖Черкаси: Старт подачі тепла — 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.

➖Одеса, Івано-Франківськ: Початок планують з 1 листопада (можуть відкласти через погоду).

➖Полтава, Львівська область: Соціальна сфера вже опалюється, населення підключать з 1 листопада.

➖Дніпро, Житомир: Запуск житлового сектора планують на початок листопада (медзаклади в Житомирі вже з теплом).

⏳ Чекають на стійке похолодання/наказ:

➖Київ: Технічно готові, але чекають, коли середньодобова температура впаде нижче +8°C три дні поспіль.

➖Харків: Чекають на розпорядження Кабміну.

➖Вінниця, Миколаїв, Кропивницький, Запоріжжя: Запуск опалення буде за стійкого похолодання та зниження температури до необхідних +8°C. (У Вінниці соціальна сфера вже опалюється).

Докладніше — далі: https://t1p.de/eyphy

ТГК Олега Попенка